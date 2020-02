Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France sera "vigilante" sur les ports francs britanniques Reuters • 11/02/2020 à 16:19









PARIS, 11 février (Reuters) - La France sera d'une "vigilance absolue" pour empêcher toute forme de concurrence déloyale, a prévenu mercredi le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian après l'intention exprimée par Londres de créer dix ports francs d'ici 2021. La gouvernement britannique a exprimé dimanche son intention de créer jusqu'à dix ports francs d'ici 2021 afin de stimuler l'économie du pays après sa sortie de l'Union européenne, qui a été actée dans la nuit du 31 janvier au 1er février après plus de trois ans de négociations. "Etant donné que les ports francs permettent de différer la perception des droits de douane et autres taxes au moment où les marchandises sont mises sur le marché, nous examinerons cette annonce au regard des enjeux indispensable de transparence fiscale", a déclaré Jean-Yves Le Drian lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. "Et nous le ferons en lien avec la commission européenne", a ajouté le ministre des Affaires étrangères. "Nous serons d'une vigilance absolue pour empêcher tout forme de concurrence déloyale quel que soit le domaine et que s'il faut prendre du temps pour négocier, il faudra le prendre". "Nous n'avons pas l'intention de voir apparaître près de nos côtes un paradis fiscal, environnemental et commercial susceptible de concurrencer anormalement les produits européens sur nos propres marchés", a-t-il prévenu. (Marine Pennetier, édité par Nicolas Delame)

