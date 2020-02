Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France se prépare à une épidémie de coronavirus - Oliver Véran Reuters • 23/02/2020 à 08:35









PARIS, 23 février (Reuters) - De nouveaux cas de contamination au coronavirus sont "très probables" en France, déclare dimanche le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, qui ajoute que les autorités sanitaires se préparent à une épidémie et se dit "particulièrement attentif" à la situation en Italie. "Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un seul malade en France, hospitalisé à Lyon. Son état de santé n'est pas préoccupant. Tous les autres, mis à part un homme de 80 ans qui est décédé, sont sortis guéris et ne sont pas contagieux", précise-t-il dans une interview au quotidien Le Parisien/Aujourd'hui en France-Dimanche. Mais à la lumière des récents développements, notamment en Italie où le Covid-19 a fait au moins deux morts et contaminé près de 80 personnes, le ministre ajoute: "D'autres cas, c'est très probable. Une épidémie ? Nous nous y préparons." "Si l'épidémie atteint l'Europe, je veux que nous soyons pleinement opérationnels. Je suis particulièrement attentif à la situation en Iran, en Corée du Sud où le nombre de cas augmente et, plus près de nous, en Italie où un malade est décédé sans avoir été en Chine ni en contact connu avec un autre malade", ajoute-t-il. Le ministre précise que le nombre de laboratoires équipés en tests de diagnostic va être augmenté "pour atteindre une capacité de plusieurs milliers d'analyses par jour et sur tout le territoire, contre 400 aujourd'hui". "Nous poursuivons également l'équipement en masques", poursuit-il. (Henri-Pierre André)

