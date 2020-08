Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France s'inquiète des "activités déstabilisatrices" de l'Iran-Quai d'Orsay Reuters • 25/08/2020 à 14:22









PARIS, 25 août (Reuters) - Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a exprimé à son homologue iranien, Javad Zarif, la préoccupation de la France quant aux "activités déstabilisatrices de l'Iran", annonce mardi le Quai d'Orsay dans un communiqué. Lors d'un entretien téléphonique lundi soir, le chef de la diplomatie française a également réaffirmé les attentes de Paris à l'égard de l'Iran "et notamment la fin des violations par les autorités iraniennes de leurs engagements au titre de l'accord de Vienne" sur le programme nucléaire de Téhéran, précise le ministère dans un communiqué. Il a aussi rappelé à son homologue "la détermination sans faille des E3 (France, Allemagne, Royaume-Uni) pour préserver l'accord de Vienne". (John Irish et Marc Angrand)

