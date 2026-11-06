La France revoit à la hausse ses prévisions de production viticole pour 2026

Les prévisions 2026 relatives à la production viticole nationale ont été revues en hausse vendredi par le ministère français de l'Agriculture, qui anticipe désormais 36,7 millions d'hectolitres cette année contre 34,9 millions prévus le mois dernier.

Cette révision s'explique principalement par des rendements supérieurs aux attentes dans les régions du Languedoc-Roussillon et des Charentes, qui représentent environ la moitié du volume national, ainsi qu'en Champagne et dans le Sud-Est, précise le ministère dans un rapport.

L'estimation révisée est désormais supérieure de 3% à la production de 2025, mais reste inférieure de 10% à la moyenne de la période 2021-2025.

Les rendements viticoles ont souffert dans certaines régions en raison des conditions météorologiques estivales extrêmes - sécheresse et canicules à répétition - en France même si la production s'est mieux maintenue dans certaines zones par rapport à l'année dernière, a ajouté le ministère.

(Rédigé par Sybille de La Hamaide; version française Rihab Latrache; édité par Benoit Van Overstraeten)