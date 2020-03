Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France relève le plafond des heures supplémentaires dans les hôpitaux Reuters • 25/03/2020 à 17:00









PARIS, 25 mars (Reuters) - Le plafond des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière a été relevé à 20 heures par mois et par agent, selon un décret https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=70CCA098B36F017A041E68DFB4282BE1.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000041751649&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041751349 du ministère français de la Santé paru ce mercredi au Journal officiel "Le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées par mois et par agent ne peut excéder 20 heures", peut-on lire dans ce décret. Le plafond mensuel des heures supplémentaires était fixé depuis 2002 à 15 heures par agent hospitalier, ou 18 heures pour certaines catégories de personnels, dont les infirmiers spécialisés, les cadres de santé infirmiers et les sages-femmes. En cas de crise sanitaire, précisait le décret de 2002, les établissements de santé étaient autorisés par décision du ministre de la Santé à "dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail". Le décret paru mercredi transfère cette prérogative aux directeurs des Agences régionales de santé et aux préfets "au regard des impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire". (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

