La France réclame l'arrêt des appels au boycott de ses produits

PARIS, 25 octobre (Reuters) - La France réclame l'arrêt des appels au boyccot de ses produits qui se sont développés ces derniers jours dans plusieurs pays du Moyen-Orient, lit-on dans un communiqué publié dimanche par le ministère des Affaires étrangères. La France dénonce ces appels, qui concernent notamment des produits agroalimentaires, "ainsi que plus généralement des appels à manifester contre la France, dans des termes parfois haineux, relayés sur les réseaux sociaux", selon le texte du communiqué. "Ces appels dénaturent les positions défendues par la France en faveur de la liberté de conscience, de la liberté d'expression, de la liberté de religion et du refus de tout appel à la haine", poursuit le texte. (Patrick Vignal)

