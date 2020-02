Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France prête à aider le Liban, dit Le Maire à Ryad Reuters • 23/02/2020 à 15:40









RYAD, 23 février (Reuters) - La France est prête à soutenir financièrement le Liban, dans un cadre bilatéral ou multilatéral, a déclaré dimanche à Reuters le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. "La France se tient toujours prête à aider le Liban. Cela a toujours été le cas dans le passé et ce sera le cas dans l'avenir", a dit le ministre français à l'issue d'une réunion des responsables du G20 à Ryad. "Nous savons qu'il y a des liens entre ces deux questions, mais nous ne voulons pas mélanger la question du rétablissement économique du Liban, qui est aujourd'hui clairement une urgence, et la question de l'Iran", a-t-il ajouté. Alors que la crise économique s'accentue au Liban, des Etats occidentaux et sunnites du Golfe ont prévenu que tout soutien à Beyrouth dépendait de la mise en oeuvre de réformes longtemps repoussées pour traiter les causes profondes de ses difficultés, comme la corruption et une gouvernance défaillante. (Stephen Kalin version française Henri-Pierre André)

