Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France préoccupée par la situation à Hong Kong - Le Drian Reuters • 27/05/2020 à 18:44









PARIS, 27 mai (Reuters) - La France est préoccupée par l'adoption prochaine d'une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, a déclaré mercredi Jean-Yves Le Drian, alors que le projet, dénoncé par Donald Trump, alimente les tensions dans le territoire semi-autonome chinois. "Nous avons protesté à cet égard au sein d'une déclaration commune des 27 Etats membres de l'Union européenne parce que nous craignons que ces mesures soient des remises en cause de l'Etat de droit et des libertés fondamentales tels que garantis par la loi fondamentale de Hong Kong", a déclaré le chef de la diplomatie française lors d'une audition devant la commission des Affaires étrangères du Sénat. "Nous nous sommes exprimés afin de rappeler notre attachement au principe 'un pays, deux systèmes'," a ajouté le ministre des Affaires étrangères. "Nous sommes préoccupés des conséquences que cela peut avoir sur la situation à Hong Kong, avec des risques de reprises de manifestations." (Jean-Stéphane Brosse, édité par Marine Pennetier)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.