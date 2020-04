Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France passe le cap des 20.000 morts liées au nouveau coronavirus Reuters • 20/04/2020 à 19:49









PARIS, 20 avril (Reuters) - La France a franchi le cap des 20.000 morts liées au nouveau coronavirus, a annoncé lundi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Selon ce dernier, 12.513 personnes sont décédées dans des établissements hospitaliers et 7.752 autres ont péri dans des étabilisements sociaux et médicaux-sociaux, soit 20.265 morts. Ce total représente 547 décès de plus par rapport au bilan transmis dimanche. La tendance reste baissière pour le nombre de patients actuellement hospitalisés, qui s'élève à 30.584 contre 30.610 la veille. Un reflux s'observe, et ce pour le douzième jour consécutif, dans les services de réanimation où l'on compte 5.683 cas graves contre 5.744 dimanche, ce qui représente 61 personnes de moins. Le directeur général de la Santé a par ailleurs annoncé que le taux de reproduction était passé de trois au début de l'épidémie, avant l'instauration des gestes barrière et avant les mesures de confinement à moins de un. "Cela veut (...) dire que chaque personne porteuse et qui pouvait ne pas le savoir, contaminait chaque semaine trois personnes. Aujourd'hui, ce nombre est passé sous le chiffre de un, c'est à dire que l'épidémie n'arrive plus à donner autant de malades qu'auparavant", a-t-il dit. "C'est ainsi qu'on arrivera à freiner l'épidémie et à la faire se réduire." (Nicolas Delame)

