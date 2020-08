Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France mène un exercice militaire avec la Grèce face à la Turquie Reuters • 13/08/2020 à 10:38









PARIS, 13 août (Reuters) - La frégate Lafayette et deux avions de chasse Rafale participent à un exercice naval avec la Grèce en Méditerranée orientale, a fait savoir jeudi le ministère des Armées, au lendemain de l'annonce par Emmanuel Macron d'un renforcement de la présence militaire française. Le Lafayette était déjà déployé dans la région dans le cadre de la présence permanente française en Méditerranée orientale pour lutter contre le groupe Etat islamique en Syrie. Cette frégate, qui a appareillé de Larnaca, à Chypre, pour participer à cette manoeuvre, est escortée par le porte-hélicoptères Tonnerre. Elle est attendue jeudi soir à Beyrouth avec de l'aide logistique et alimentaire. Deux Rafale qui étaient présents à Chypre depuis lundi vont également faire jeudi une "escale de courte durée" à La Sude, en Crète, avant de regagner la France, a précisé l'état-major des Armées à Reuters. Cet exercice naval franco-grec intervient dans un contexte de tensions en Méditerranée orientale provoquées par la décision de la Turquie de prospecter des hydrocarbures dans des zones contestées par la Grèce et Chypre. Emmanuel Macron, déjà en froid avec son homologue Recep Tayyip Erdogan en raison de l'intervention militaire turque en Libye, avait annoncé mercredi soir un renforcement "temporaire" de la présence militaire française dans la région. Cette initiative vise à "affirmer l'attachement de la France à la libre circulation, à la sécurité de la navigation maritime en Méditerranée et au respect du droit international", précise le ministère des Armées dans un communiqué. (Tangi Salaün, édité par Jean-Michel Bélot)

