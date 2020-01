Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France "intraitable" sur le nucléaire iranien, dit Macron en Israël Reuters • 22/01/2020 à 11:43









JÉRUSALEM, 22 janvier (Reuters) - La France sera "intraitable" et restera attachée à ce que l'Iran n'acquière jamais l'arme nucléaire, a déclaré mercredi Emmanuel Macron au premier jour de sa visite en Israël, mettant en garde contre toute escalade militaire dans la région. "Nous serons intraitables en matière de nucléaire", a déclaré le chef de l'Etat français lors d'une déclaration à la presse aux côtés de son homologue israélien Reuven Rivlin, à Jérusalem. "Dans le contexte actuel, la France restera attachée à ce que l'Iran n'acquière jamais l'arme nucléaire mais à ce que nous évitions aussi dans la région toute escalade militaire, quelle qu'elle soit", a-t-il ajouté. (John Irish, avec Marine Pennetier à Paris, édité par Sophie Louet)

