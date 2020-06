Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France interdit les rassemblements devant l'ambassade US et la Tour Eiffel Reuters • 06/06/2020 à 01:17









PARIS, 6 juin (Reuters) - La police française a interdit les rassemblements prévus devant l'ambassade des Etats-Unis et près de la tour Eiffel samedi, alors que les manifestations en hommage à George Floyd se multiplient de par le monde. Les services de police de la ville de Paris ont déclaré vendredi qu'ils avaient décidé d'interdire les rassemblements en raison de possibles troubles à l'ordre public et des risques sanitaires dus à la pandémie de coronavirus. Mercredi, des incidents s'étaient produit en marge d'un rassemblement à la mémoire d'Adama Traoré, un jeune homme noir de 24 ans mort en 2016 dans des conditions controversées lors d'une opération de police. (John Irish, Henri-Pierre Andre et Sudip Kar-Gupta, version française Camille Raynaud)

