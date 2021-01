La France fera tout pour sauver sa filière aéronautique, annonce Bruno Le Maire

(AOF) - En déplacement chez Liebherr-Aerospace à Toulouse, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a déclaré que "tout sera fait pour sauver la filière aéronautique". "Nous avons investi pendant des décennies sur l'aéronautique, formé des chaudronniers, ouvert des usines, créé Airbus. Nous n'allons pas laisser tomber tout cela car une crise nous touche", a-t-il ajouté. Il a notamment insisté sur la nécessité pour la filière de se diversifier et de se tourner vers des énergies de propulsion plus respectueuses de l'environnement, évoquant le projet d'Airbus d'avion à hydrogène prévu pour 2030.

