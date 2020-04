Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France et quatre autres pays européens prolongent l'interdiction des ventes à découvert Reuters • 15/04/2020 à 20:06









(Actualisé avec autres pays) PARIS, 15 avril (Reuters) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé mercredi qu'elle prolongeait jusqu'au 18 mai l'interdiction des positions nettes vendeuses sur tous les titres négociés sur une plate-forme boursière en France. Quatre autres pays de l'Union européenne - l'Autriche, l'Espagne, la Belgique et la Grèce - ont également opté pour une prolongation de cette mesure d'exception. En France, explique l'AMF dans un communiqué, cette interdiction de toute création de position courte nette et de toute augmentation de position courte nette existante, en vigueur depuis le 17 mars, demeure justifiée car "les circonstances exceptionnelles actuelles restent à ce jour une menace sérieuse pour la confiance des marchés". Le mois dernier, elle avait argué de l'épidémie de coronavirus et de ses conséquences sur l'économie et les marchés financiers en France pour justifier cette interdiction, d'une durée initiale d'un mois. La mesure concerne toute personne établie ou résidant en France ou à l'étranger dès lors que la position concerne une action admise à la négociation sur une plate-forme de négociation établie en France, ajoute l'AMF. En Autriche, l'autorité de régulation des marchés (FMA) explique que cette interdiction temporaire est "inévitable du fait de la grave incertitude en cours sur les marchés en lien avec le virus du Covid-19". "Les ventes à découvert spéculatives peuvent alimenter les turbulences du marché et aboutir à des risques considérables", ajoute-t-elle, notant que son interdiction est "inévitable, efficace et appropriée". (Marc Angrand et les rédactions de Reuters Édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.