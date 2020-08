Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France espère éviter des mesures de quarantaine avec la Suisse-Beaune Reuters • 28/08/2020 à 08:54









PARIS, 28 août (Reuters) - Le secrétaire d'Etat français chargé des affaires européennes a déclaré vendredi espérer éviter des mesures de quarantaine avec la Suisse dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. "J'appelle un par un tous mes homologues européens des pays frontaliers. Je l'ai fait hier avec mes homologues suisses. Je crois que nous pouvons éviter pour l'instant des mesures de quarantaine de la Suisse à l'égard de la France parce qu'on a eu ce dialogue politique direct avec les Suisses", a déclaré Clément Beaune sur Europe 1. "Je ferai la même chose avec la Belgique. Je me bats pour ça: pour éviter des situations néfastes. J'ai parlé avec mon homologue suisse. Il y a des travailleurs frontaliers en France qui vont en Suisse. Ils ne seront pas pénalisés. C'est en tout cas le combat qu'on mène", a-t-il ajouté. (Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.