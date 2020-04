Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France encore dans "le coeur de la crise" du coronavirus-Ndiaye Reuters • 09/04/2020 à 08:52









PARIS, 9 avril (Reuters) - La France est encore "dans le coeur" de la crise liée à l'épidémie de coronavirus, a déclaré jeudi la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, estimant qu'elle n'était pas "derrière nous" en dépit d'un ralentissement de la hausse du nombre de personnes entrant en réanimation. Emmanuel Macron, qui a prévu de s'exprimer lundi soir à la télévision et à la radio, "aura à coeur de rappeler les enjeux de la crise que nous sommes en train de vivre et qui n'est pas derrière nous", a-t-elle déclaré sur franceinfo. "Cela il faut vraiment le dire avec beaucoup de force parce que même si le nombre d'entrées en réanimation se ralentit ce qui témoigne peut être d'un effet de freinage de la propagation de l'épidémie, nous sommes encore au coeur de cette épidémie", a-elle ajouté. Selon le dernier bilan fourni par le ministère de la Santé mercredi soir, 10.869 personnes sont mortes en France depuis le début de l'épidémie pour environ 82.000 cas confirmés. Le nombre de personnes traitées dans les services de réanimation continue de progresser mais l'augmentation est de plus en plus faible, avec un solde de 17 patients en plus mercredi pour un total de 7.148 . Face à la persistance de la crise, l'Elysée a annoncé mercredi que le confinement obligatoire en vigueur depuis le 17 mars serait prolongé au delà du 15 avril, une décision conforme aux préconisations du conseil scientifique qui recommandait son maintien "strict" pendant encore plusieurs semaines. (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

