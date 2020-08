Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France disposée à prendre part à la réunion sur l'Iran proposée par la Russie Reuters • 14/08/2020 à 18:19









PARIS, 14 août (Reuters) - La France est disposée à prendre part à la réunion que propose la Russie sur l'embargo sur les ventes d'armes à l'Iran, a annoncé vendredi l'Elysée. Vladimir Poutine a proposé que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies discutent en visioconférence de l'embargo sur les ventes d'armes conventionnelles à l'Iran, qui expire cet automne mais que les Etats-Unis veulent prolonger sans limitation dans le temps. "Nous confirmons notre disponibilité de principe", a-t-on dit à l'Elysée. "Nous avons déjà par le passé déployé des initiatives dans le même esprit", ajoute-t-on. (Michel Rose version française Nicolas Delame et Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.