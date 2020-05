Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France dénonce le traitement infligé par le Venezuela à son ambassade à Caracas Reuters • 14/05/2020 à 10:31









PARIS, 14 mai (Reuters) - Le ministère français des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur du Venezuela à Paris, accusant le gouvernement de Nicolas Maduro d'empêcher sa représentation diplomatique à Caracas de fonctionner normalement depuis plusieurs jours. "La France exprime sa ferme condamnation des mesures prises ces derniers jours venant porter atteinte au fonctionnement normal de notre représentation diplomatique à Caracas", a déclaré le Quai d'Orsay, ajoutant que ces mesures sont contraires à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. "Les autorités françaises attendent qu'il soit mis fin sans délai à ces mesures afin de rétablir le fonctionnement normal de notre représentation diplomatique." D'après des diplomates, l'eau et l'électricité ont été coupées depuis le début du mois à la résidence de l'ambassadeur de France à Caracas, Romain Nadal, que Maduro a accusé à plusieurs reprises de s'ingérer dans les affaires intérieures du Venezuela. A l'instar de plus de 50 Etats, la France reconnaît l'opposant vénézuélien Juan Guaido comme le président légitime du pays dans l'attente de nouvelles élections. Paris estime que le scrutin de mai 2018 ayant abouti à la réélection de Nicolas Maduro s'est tenu dans des conditions "très controversées". L'opposant a été reçu en janvier à l'Elysée par Emmanuel Macron. Des diplomates français étaient présents à l'aéroport à son retour à Caracas en février. (John Irish, version française Henri-Pierre André)

