La France demande des explications à Moscou sur Navalny - Le Drian

PARIS, 6 septembre (Reuters) - Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a condamné dimanche l'empoisonnement présumé de l'opposant russe Alexeï Navalny, hospitalisé en Allemagne, et a demandé des explications à Moscou. "C'est une situation grave. C'est grave d'abord parce que c'est un opposant de plus qui est empoisonné et c'est grave en plus parce que le produit utilisé pour l'empoisonnement est interdit", a déclaré Jean-Yves Le Drian sur France Inter. Le ministre a ensuite demandé à ce que "la Russie (...) donne des explications rapidement". Le Kremlin a lancé vendredi à l'Allemagne un appel au dialogue afin d'en savoir plus sur l'empoisonnement présumé d'Alexeï Navalny. La Chancelière allemande avait déclaré la veille détenir la preuve que Navalny avait été empoisonné par un produit de la famille du Novitchok, déjà utilisé contre l'ancien espion russe Sergueï Skripal en 2018 en Grande-Bretagne. (Matthieu Protard)

