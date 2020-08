Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France demande à l'Afghanistan de ne pas libérer des "terroristes" Reuters • 15/08/2020 à 22:16









PARIS, 15 août (Reuters) - La France a demandé samedi aux autorités afghanes de ne pas procéder à la libération de certains individus qu'elle considère comme terroristes dans le cadre de la libération à venir de 400 prisonniers talibans. "La France est particulièrement préoccupée par la présence, parmi les personnes susceptibles d'être libérées, de plusieurs terroristes condamnés pour les meurtres de citoyens français en Afghanistan", fait savoir le Quai d'Orsay dans un communiqué. "Elle est fermement opposée à la libération d'individus condamnés pour avoir commis des crimes contre des ressortissants français", poursuit le ministère de l'Europe et des affaires étrangères. La France se dit toutefois prête à soutenir le processus de paix dans le pays. (Matthieu Protard)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.