La France condamne le lancement d'un satellite militaire iranien

PARIS, 23 avril (Reuters) - La France a "fermement" condamné jeudi la mise en orbite d'un satellite militaire annoncé la veille par l'Iran. Dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères juge que ce lancement n'est pas conforme à la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies qui encadre l'accord de juillet 2015 sur le programme nucléaire iranien. Les gardiens de la Révolution islamique, corps d'élite de l'armée iranienne, ont annoncé mercredi avoir lancé le premier satellite militaire du pays. "Du fait de la grande proximité des technologies employées pour les lancements spatiaux et les tirs balistiques, ce tir participe directement aux progrès déjà très préoccupants de l'Iran dans son programme de missiles balistiques", souligne le Quai d'Orsay. "Le rôle dans ce lancement des forces aérospatiales du corps des gardiens de la Révolution islamique, entité sanctionnée par l'Union européenne, témoigne du lien étroit entre ces deux programmes." Rappelant que le programme balistique iranien est une "source de préoccupation majeure pour la sécurité régionale et internationale", la France appelle la République islamique "à cesser immédiatement toute activité liée au développement de missiles balistiques conçus pour être capables d'emporter des armes nucléaires, y compris des lanceurs spatiaux, et à respecter ses obligations au titre de l'ensemble des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies". (John Irish version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

