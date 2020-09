Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France compte 81 écoles fermées, soit 0,13% des établissements - Blanquer Reuters • 16/09/2020 à 08:56









PARIS, 16 septembre (Reuters) - Moins de 100 établissements scolaires sont actuellement fermés en France en raison de cas de contamination au coronavirus, soit 0,13% de l'ensemble des écoles, a déclaré mercredi sur LCI le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, jugeant que la rentrée se passe dans de bonnes conditions. "Au moment où je vous parle, il y a 81 écoles ou établissements qui sont fermés, il y a donc un peu plus de 2.100 classes qui sont fermées et on a à peu près 1.200 nouveaux cas de COVID-19 d'élèves par rapport à la semaine précédente", a-t-il précisé. La France compte quelque 60.000 établissements scolaires. "La situation que nous avons à affronter est la meilleure possible eu égard à la crise sanitaire", a poursuivi Jean-Michel Blanquer. "Quand vous avez seulement 0,13% des écoles fermées, que vous avez 0,3% des classes fermées, c'est quand même une rentrée (qui est) bonne." Jean-Michel Blanquer a rappelé que le protocole sanitaire mis en place pour cette rentrée particulière prévoit qu'une classe peut fermer "en général à partir de trois cas" positif mais qu'il ne s'agit pas d'une "réponse absolue". "C'est localement que les autorités de santé peuvent prendre des décisions", a-t-il poursuivi. "Pour tout dire, il y a des classes qui ont fermé avec moins de trois élèves malades." Le ministre a déclaré par ailleurs qu'il n'était pas question à ce stade d'élargir aux élèves des classes du primaire l'obligation du port du masque qui s'impose aux collégiens et aux lycéens. Quant à l'hypothèse d'une fermeture généralisée des écoles, a-t-il dit, ce n'est pas la chose "la plus vraisemblable" même si aucun scénario ne peut être a priori exclu. (Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

