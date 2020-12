La France compte 37 millions de logements

(AOF) - Au 1er janvier 2020, la France hors Mayotte comptait 37 millions de logements, a annoncé l'Insee. En France métropolitaine, 82 % des logements sont des résidences principales et 55 % des logements individuels. Depuis une quinzaine d'années, la part des résidences principales diminue légèrement, au profit des logements vacants et plus récemment des résidences secondaires et logements occasionnels.

Après s'être accrue jusqu'en 2010, la part de ménages propriétaires est stable autour de 58 %. Dans les départements d'outre-mer, le parc de logements augmente plus vite qu'en métropole : + 2,5 % en moyenne par an depuis le début des années 1980 contre + 1,1 % en métropole.