La France accuse en 2020 son déficit commercial le plus élevé depuis 2012

Cette amélioration des exportations conjuguée à la stabilité des importations diminue mécaniquement le déficit de 0,4 milliard d'euros. Ce dernier s'élève désormais à 3,5 milliards d'euros, un niveau bas qui n'avait plus été atteint depuis juin 2016, grâce à l'amélioration du solde énergétique.

En décembre 2020, les exportations ont poursuivi tendanciellement leur rétablissement entamé en juin et ont ainsi remonté à 93 % de leur niveau moyen de 2019 (+5 points par rapport à septembre). Les importations restent stables à 91 % (niveau équivalent à septembre).

(AOF) - En 2020, les exportations françaises se sont contractées de 15,9 %, après une croissance de 3,5 % en 2019, ont révélé les douanes françaises. Les importations ont diminué également, mais de façon légèrement moins marquée (baisse de 13 %, après 2,2 % de croissance en 2019). Le déficit commercial se détériore ainsi de 7,3 milliards d'euros et s'établit à 65,2 milliards, après 57,9 milliards en 2019. C'est le déficit le plus élevé depuis 2012.

