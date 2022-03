La France a perdu 257 emplois dans la finance en février 2022

(AOF) - Les services financiers, d’intermédiation financière et de l’assurance ont perdu 257 emplois en février après en avoir gagné 1 052 en décembre et 365 en janvier, selon le Rapport National sur l'Emploi en France d'ADP. « Le marché français du travail s’est renforcé lors des trois derniers mois. » a déclaré Nela Richardson, Economiste en Chef chez ADP. « La croissance de février a été portée par l’hôtellerie et la restauration, signe que le secteur continue à rebondir alors que l’impact de la pandémie s’estompe. »

L'emploi dans le secteur de l'industrie manufacturière a progressé de 407 emplois en février après avoir gagné 381 emplois le mois précédent. " L'approvisionnement reste un défi pour les industriels, notamment dans le secteur automobile, fortement impacté par les pénuries de composants électroniques. La situation ne s'améliore que lentement pour la partie transports internationaux de matières premières en général avec un impact négatif sur les créations d'emploi malgré une demande toujours croissante " a commenté ADP.