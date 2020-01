Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France a déployé un système radar en Arabie saoudite Reuters • 17/01/2020 à 14:52









PARIS, 17 janvier (Reuters) - La France a déployé un système radar sur la côte orientale de l'Arabie saoudite, a-t-on déclaré vendredi au ministère des Armées, au lendemain de l'évocation par Emmanuel Macron d'une mesure de "réassurance" du royaume après les bombardements qui ont visé ses installations pétrolières en septembre. Paris a attribué à l'Iran les attaques impliquant des drones et des missiles balistiques qui avaient sérieusement atteint la capacité de production de l'Arabie saoudite. La France avait à l'époque promis son aide pour garantir sa sécurité. En déplacement fin novembre à Manama (Bahreïn), la ministre des Armées, Florence Parly, avait annoncé le déploiement d'un système d'alerte avancé dans le Golfe, incluant un radar sophistiqué destiné à prévenir de nouvelles attaques. Emmanuel Macron l'a confirmé jeudi soir lors de ses voeux aux Armées, précisant que le dispositif, qui comprend une dizaine d'hommes, avait été baptisé "Task force Jaguar". "Dans la péninsule arabique, et dans le Golfe arabo-persique, où les tensions montent, nous avons déployé en un temps record la Task force Jaguar, qui contribue à la réassurance du royaume saoudien", a-t-il déclaré. Le ministère des Armées s'est borné à dire que le système radar avait été déployé sur la côte Est de l'Arabie saoudite, sans plus de précisions. Jeudi, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a rappelé que les Gardiens de la révolution étaient capables de porter le combat au-delà de leurs frontières après l'assassinat de leur chef, le général Qassem Soleimani, tué dans une frappe de drone américain au début du mois. Téhéran a déjà répliqué en tirant des missiles contre deux bases américaines en Irak. (Tangi Salaün et John Irish)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.