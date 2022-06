La Française : ses véhicules immobiliers sont sur Iznes

(AOF) - La Française rend accessible sur Iznes ses véhicules " immobiliers " (Sociétés Civiles de Portefeuille et Sociétés Civiles Immobilières), référencés en tant qu'unités de compte (UC) par les compagnies d'assurance parmi lesquelles Generali, groupe international d'assurance et de gestion d'actifs. Iznes est la place de marché pan-européenne d'investissement en parts de fonds sur la Blockchain. La Française offre ainsi à ses partenaires assureurs, la possibilité d'accéder à sa gamme de véhicules " immobiliers " tout en adoptant un nouveau parcours client simplifié.

