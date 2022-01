Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

La Française REM se renforce à Lyon information fournie par AOF • 11/01/2022 à 12:13



(AOF) - La Française Real Estate Managers (REM) a acquis auprès d’une co-promotion, composée de la Foncière Polygone et de 6e Sens Immobilier, deux immeubles à usage de bureaux d’une surface de 16 900 mètres carrés, livrés en 2021. Les deux actifs bénéficient d’un excellent emplacement au cœur du quartier de Gerland, second quartier de bureaux de la métropole lyonnaise.



Le premier bâtiment, d'une surface totale de 9 100 mètres carrés, est loué intégralement à un acteur français du nucléaire dans le cadre d'un bail d'une durée ferme de 9 ans. Le deuxième bâtiment, d'une surface totale de 7 800 mètres carrés, est loué à deux utilisateurs : à 60 % au même utilisateur que le premier bâtiment et à 40 % à la filiale digitale d'un grand groupe audiovisuel français.