La Française REM se dote d'un commerce parisien dans le quartier de Saint-Germain-des Près

(AOF) - La Française Real Estate Managers (REM) a acquis auprès de la société « Rennes 55 » un local commercial dans un emplacement prime du 6ème arrondissement au croisement de la rue de Rennes, la rue du Four et la rue de Madame. Ce sont 360 mètres carrés idéalement situés, au cœur du quartier Saint-Germain-des-Prés, qui font la part belle aux mobilités douces grâce à leur proximité immédiate des stations de métro « Saint-Germain-des-Prés » et « Saint-Sulpice » de la ligne 4.

L'actif est situé au numéro 55 de la rue de Rennes au sein d'un secteur particulièrement commerçant et huppé de la capitale, qui accueille de nombreuses enseignes mais aussi des brasseries et restaurants mythiques.

Le local commercial est situé au pied d'un immeuble en pierre de taille qui forme un angle sur trois rues emblématiques du 6ème arrondissement et fait ainsi bénéficier à son occupant, une célèbre marque de café, d'une excellente visibilité avec 35 mètres linéaire et sept vitrines.

Cette acquisition a été réalisée pour le compte de la Société Civile de Placement Immobilier Epargne Foncière.