La Française REM recrute Jérôme Valade en tant que Responsable du pôle immobilier de santé

(AOF) - La Française Real Estate Managers développe une nouvelle expertise en immobilier de santé et annonce le recrutement de Jérôme Valade en tant que Responsable de ce pôle. Il rapportera directement à Thierry Molton, Directeur des Actifs Immobilier Entreprise. Jérôme Valade, 37 ans, Responsable du Pôle Immobilier de santé de La Française Real Estate Managers, a 15 ans d'expérience dans l'immobilier.

Il a débuté chez Cushman & Wakefield (anciennement DTZ) à Paris en expertise immobilière notamment sur des actifs d'immobiliers de santé où il est resté trois ans avant de basculer pendant cinq ans sur des expériences de responsable de projets de développement en maîtrise d'ouvrage et en promotion immobilière chez Pitch Promotion notamment. Jérôme a ensuite rejoint les équipes d'asset et property management d'HSBC REIM pendant un peu plus de deux années et enfin les équipes d'Investissement de PRIMONIAL REIM spécialisées en Santé & Education où il a participé au développement des allocations sur cette classe d'actif réalisant une trentaine de transactions sur ce segment de marché.