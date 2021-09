La Française REM : partenariat avec Altarea dans le sourcing du résidentiel locatif

(AOF) - La Française Real Estate Managers (REM) a conclu un partenariat avec Altarea pour le " sourcing " d'un important volume d'actifs résidentiels locatifs situés en France. L'accord porte sur 600 logements par an sur deux ans, dont 200 logements nus et cinq résidences gérées. Ce deuxième partenariat signé en 2021 vient confirmer l'ambition de La Française REM d'accélérer son développement en matière de résidentiel locatif.

Les projets proposés devront répondre à un cahier des charges strict.

Les projets doivent concerner des actifs résidentiels au sens large tels que logements, résidences étudiantes, résidences services seniors et actifs de co-living.

Ils doivent respecter la charte Construction neuve de La Française qui fixe des standards minimums environnementaux et sociaux, notamment en matière de performance énergétique et environnementale, de préservation des ressources et d'intégration des projets dans leur territoire.

Enfin, les projets doivent être situés prioritairement en Ile-de-France et dans les grandes métropoles régionales.