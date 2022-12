La Française REM loue 30 000 m2 à SAP et Industrious dans l'immeuble de bureaux "So Ouest"

(AOF) - La Française Real Estate Managers (REM), agissant pour le compte d’un investisseur institutionnel coréen, a loué plus de 30 000 m2 dans son immeuble de bureaux « So Ouest », situé à Levallois-Perret (92). La société de gestion a fait part du renouvellement du bail de SAP, leader du marché des logiciels d’application d’entreprise et occupant l’immeuble depuis 2014, pour 12 ans sur une surface d’environ 26 700 m2, et d’autre part la signature d’un nouveau bail de 12 ans pour près de 3 400 m2 avec Industrious, fournisseur américain d’espaces de bureaux flexibles et premium.

David Rendall, Directeur général de La Française Real Estate Managers - pôle institutionnel, a déclaré : " Nous sommes heureux d'avoir négocié avec succès une prolongation de bail à long terme avec SAP, le principal locataire de So Ouest, et nous souhaitons la bienvenue à Industrious. Ce faisant, nous avons assuré un taux d'occupation à long terme qui soutiendra la valeur de l'actif. Nous remercions SAP et Industrious de leur confiance. "