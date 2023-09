La Française REM : Frédéric Rocolle nommé Responsable ISR Immobilier

(AOF) - La Française Real Estate Managers (REM) a nommé, avec prise d’effet au 21 août, Frédéric Rocolle en qualité de Responsable ISR Immobilier, en charge de la mobilisation des clients-locataires de La Française REM aux enjeux climatiques et à la transition énergétique. Frédéric intègre la Direction de la recherche et de l'ISR Immobilier, sous la responsabilité de Virginie Wallut, et reporte à Antoine Vincke, Directeur de l’ISR Immobilier de La Française REM.

Il a près de sept ans d'expérience de la gestion technique de patrimoine. Il a débuté sa carrière en 2016 avec l'Economat des Armées à Abu Dhabi en tant que facility manager, pilotant les opérations de maintenance et de rénovation d'un parc immobilier résidentiel et tertiaire.

Après près de trois ans, il rejoint Nexity Property Management en 2019 en qualité de gestionnaire technique, apportant notamment son expertise en matière de règlementation environnementale aux occupants d'un portefeuille de plus de 250 commerces à travers la France.

Frédéric Rocolle est diplômé d'un Master of Science de l'Université calédonienne de Glasgow et d'un Master en génie civil de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics.