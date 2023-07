La Française REM : Corinne Deleplace nommée directrice juridique immobilier

(AOF) - La Française Real Estate Managers (REM), société de gestion immobilière avec près de 32 milliards d’euros en actifs sous gestion, annonce la nomination de Corinne Deleplace en qualité de Directrice Juridique Immobilier, en charge des services juridiques baux & contentieux et investissements & arbitrages, sous la direction de Philippe Depoux, Président de La Française REM.

Corinne Deleplace a débuté sa carrière en 1996 au sein du service immobilier / expansion de Monoprix S.A. en tant que Juriste immobilier, chargée de la négociation et rédaction des actes et de la gestion immobilière. Après six années, elle rejoint AXA Real Estate Investment Managers en 2002 en tant que Juriste Immobilier puis se succède une série de promotions.

En 2010, elle est nommée Responsable du Département Juridique Immobilier d'AXA Real Estate Investment Managers. Elle rejoint Edmond de Rothschild Asset Management en 2012 en tant que Directrice Juridique Immobilier puis en tant que Product Manager.