La Française REM : acquisition d'un entrepôt logistique du dernier kilomètre proche de Quimper

David Rendall, Directeur général de La Française Real Estate Managers – pôle institutionnel, a conclu : " Idéalement situé dans le nord-ouest de la France, cet entrepôt logistique permet de relier rapidement les principales villes du Finistère en Bretagne. L'actif présente des perspectives de valorisation favorables compte tenu notamment du rayonnement du locataire, de son emplacement stratégique et de la raréfaction des terrains disponibles. Cette acquisition constitue la neuvième dans le cadre du partenariat avec Vectura. "

L'entrepôt, situé sur un terrain paysagé, répond aux derniers standards techniques et environnementaux avec la certification Breeam Very Good, grâce notamment à la présence de panneaux photovoltaïques en toiture. Par ailleurs, la propriété est pourvue de nombreuses places de stationnement équipées de bornes de recharges pour véhicules électriques, permettant de répondre aux ambitions du locataire en matière de réduction des émissions de carbone.

L'actif, livré en octobre dernier et entièrement loué à un acteur clé du e-commerce sur la base d'un bail long terme, développe une surface d'environ 6 700 m² avec la particularité de disposer d'un parking en silo sur deux niveaux.

(AOF) - La Française Real Estate Managers (REM), agissant pour le compte d’investisseurs institutionnels coréens, annonce l’acquisition « off-market » auprès de Vectura, société spécialisée dans le développement et la gestion d’actifs industriels et logistiques, d’un entrepôt logistique du dernier kilomètre à Briec, proche de Quimper, important centre économique de la Bretagne.

