La Française REM : acquisition d'un entrepôt logistique auprès de Harbert Management

Leslie Villatte, Directeur des Investissements et Développement Immobilier Institutionnels – France de La Française Real Estate Managers – pôle Institutionnel, a déclaré : " L'acquisition de cet entrepôt XXL s'inscrit dans le cadre du renouvellement de notre mandat. Il s'agit du premier entrepôt logistique du portefeuille immobilier que nous gérons pour l'ERAFP. Le marché lyonnais se caractérise par un stock très faible, bien en deçà de la demande placée sur les cinq dernières années. Cette raréfaction, ainsi que les qualités techniques et environnementales de l'actif, devraient soutenir dans la durée la valorisation de cet entrepôt logistique prime. "

(AOF) - La Française Real Estate Managers (REM), société de gestion immobilière avec près de 32 milliards d'euros d’actifs sous gestion, a acquis « off-market » auprès d’un fonds géré par Harbert Management Corporation, un entrepôt logistique sis 360 rue de la Batie à Pont-d’Ain (01). L’actif est stratégiquement situé à une cinquantaine de kilomètres au Nord-Est de Lyon et une centaine de kilomètres de Genève. Cette acquisition a été réalisé pour le compte de l’ERAFP.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.