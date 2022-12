La Française REM acquiert une résidence de coliving

(AOF) - La Française Real Estate Managers (REM), société de gestion immobilière, a acquis pour le compte d’un investisseur institutionnel, « The 226 », une résidence de coliving en VEFA à Huningue, ville frontalière de Bâle (Suisse). L’acquisition a été réalisée auprès de Constructa Les Editeurs Urbains, spécialistes de l’aménagement et de la promotion, filiale du Groupe Constructa, première plateforme indépendante de services immobiliers en France. La livraison est prévue au quatrième trimestre 2024.

Cette résidence présente une nouvelle solution de logements citadins face notamment à la pénurie de l'offre. " The 226 " est confiée en exploitation à Colonies dans le cadre d'un bail long-terme. Le premier opérateur français de coliving avec 180 appartements et maisons proposera 200 unités d'hébergement sur 9 étages (R+9), allant du studio (17 m2) au deux pièces (27 m2), meublées, décorées et pourvues de plus de 300 m2 de services, dont salle de sport, salle de travail et laverie.

La future résidence d'environ 5 000 m2, située dans le futur quartier des Jetées, bénéficie d'une localisation exceptionnelle, à la croisée de trois frontières (France, Suisse et Allemagne), au cœur de l'un des bassins d'emploi les plus importants du Grand-Est. Huningue, située entre le port fluvial et l'aéroport de Bâle-Mulhouse, fait partie de la Biovalley, cluster international tourné vers les sciences de la vie. L'actif est desservi par la ligne 8 du tramway, arrêt " Dreiländerbr ", et fait la part belle aux mobilités douces grâce à un réseau dense de voies piétonnes et de pistes cyclables dans l'agglomération.