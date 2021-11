La Française REM acquiert une école à la Confluence à Lyon

Srate Design est un établissement d'enseignement privé supérieur d'architecture et de design qui appartient au groupe Galileo Global Education.

Ce sont 2 200 mètres carrés sur trois niveaux dans un esprit industriel avec des espaces ouverts, des ateliers en rez-de-jardin et un parking à vélo qui correspondent parfaitement aux besoins de son utilisateur, l'école Srate Design.

(AOF) - La Française Real Estate Managers (REM) a acquis auprès de 6ème Sens Immobilier et Cardinal, un immeuble à destination d’enseignement supérieur dans le 2ème arrondissement de Lyon (69) au Sud de la presqu’île. Il s’agit de l’ancienne « Halle C4 », vestige du marché-gare aujourd’hui disparu, qui a été restructurée participant ainsi à la mise en valeur de ce patrimoine historique de la Confluence.

