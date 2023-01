La Française REM acquiert un immeuble de bureaux prime dans le centre de Manchester

(AOF) - La société de gestion immobilière La Française Real Estate Managers (REM), agissant pour le compte des Sociétés Civiles de Placement Immobilier LF Europimmo et Epargne Foncière, a acquis un immeuble de bureaux emblématique du centre-ville de Manchester, situé au 101 Barbirolli Square, auprès d'AEW pour environ 47 millions de livre sterling. L’immeuble de bureaux d’une surface de 8 614 m2 est intégralement loué à plusieurs locataires.

La propriété a récemment fait l'objet d'un programme de rénovation complet visant à créer des bureaux aux derniers standards, avec de solides références sur le plan environnemental, social et de la gouvernance (ESG). Les travaux de rénovation comprennent la modernisation du bâtiment avec un éclairage LED et l'installation de pompes à chaleur aérothermiques et de bornes de recharge pour véhicules électriques. La propriété bénéficie d'un certificat de performance énergétique B.

Dans le cadre de ce projet, supervisé par le cabinet d'architectes primé 5plus, l'accueil a été remodelé pour offrir une nouvelle expérience, l'éclairage naturel a été amélioré à chaque étage et de vastes vestiaires ainsi que des espaces de douche de haute qualité ont été créés.

Idéalement situé à côté de St Peter's Square, le 101 Barbirolli Square permet d'accéder à certains des lieux les plus prestigieux du centre-ville, notamment Bridgewater Hall, Central Library et The Midland Hotel.

Peter Balfour, Head of Real Estate de La Française Real Estate Managers au Royaume-Uni, a déclaré : " Le 101 Barbirolli Square vient s'ajouter au portefeuille " Royaume-Uni " en expansion de La Francaise Real Estate Managers. L'emplacement central de l'immeuble combiné à la rénovation de haute qualité, qui s'est concentrée en particulier sur les aspects ESG, offrent aux occupants de l'immeuble un lieu de travail attrayant. Manchester est un marché cible depuis un certain temps. C'est en effet une ville dynamique qui abrite de nombreuses entreprises nationales et internationales prospères qui bénéficient en outre d'une main-d'œuvre locale de qualité. "

JLL et Ashurst LLP ont conseillé La Française Real Estate Managers, tandis que Savills et Pinsent Masons ont conseillé le vendeur.