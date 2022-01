La Française REM acquiert auprès de Groupama Gan REIM l’immeuble « Le Castel Héritage » à Marseille

Les bureaux accueillent la " Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille " (CISAM), espace dédié à la créativité entrepreneuriale sur le territoire Aix-Marseille.

Construit en 1928 par l'architecte Gaston Castel et primé au prix d'architecture de Rome, le Castel Héritage est un édifice art déco emblématique de Marseille puisqu'il a abrité jusqu'en 2013 le siège de la compagnie maritime de la SNCM après avoir été celui de la Compagnie Générale Transatlantique.

L'immeuble, d'une surface de 2 800 mètres carrés, édifié sur 3 étages est idéalement situé en front de mer à mi-chemin entre le Mucem et les Terrasses du Port.

" Situé en plein centre-ville, il dispose d'une excellente visibilité à l'angle du boulevard des Dames et du Quai de la Joliette, une des artères principales de Marseille ", explique La Française REM.

(AOF) - La Française Real Estate Managers a acquis auprès de la SCI Oslo Le Castel, gérée par Groupama Gan REIM et détenue conjointement par l’OPCI Groupama Gan Pierre 1, le Fonds de co-investissement de l’ANRU et la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts), un immeuble de bureaux historique « Le Castel Héritage » dans le 2e arrondissement de Marseille, dont la façade est classée au titre des Monuments Historiques.

