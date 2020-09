La Française Real Estate Managers se dote d'une nouvelle organisation

(AOF) - Aujourd'hui regroupé sous une même enseigne en France et à l'International, La Française Real Estate Managers, le pôle immobilier du groupe La Française se restructure et favorise une organisation délibérément orientée clients.Deux directions dédiées à des segments de clientèles distincts ont ainsi été créées.

D'une part, une direction " Retail ", couvrant l'ensemble de l'offre immobilière à destination des clients particuliers et plus particulièrement les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) dont La Française REM est classée 1ère société de gestion en termes de capitalisation (Source IEIF 30/06/2020).

D'autre part, une direction " Institutionnelle ", couvrant l'offre de gestion de mandats immobiliers dédiés aux institutionnels sur des stratégies Core/Core+, Value Added et Opportunistes en France et à l'International.

Marc-Olivier Penin, Directeur Général de La Française Real Estate Managers, a la responsabilité du pôle immobilier dédié à la clientèle Retail en France et à l'international et notamment de la gestion de la gamme SCPI du groupe.

David Rendall, prochainement nommé Directeur Général de La Française Real Estate Managers, prend la responsabilité de la plateforme immobilière en France et à l'International dédiée aux investisseurs institutionnels.