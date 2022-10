La Française Real Estate Managers (REM) finalise l'acquisition de trois actifs santé à Paris

(AOF) - La Française Real Estate Managers (REM), agissant notamment pour le compte de la SCPI thématique LF Avenir Santé, finalise l'acquisition auprès de La Mutuelle Générale d'un portefeuille de santé d'une surface utile de 3 644 m2 situé dans les 13e et 15e arrondissements de Paris. Le portefeuille comprend trois actifs dans Paris intra-muros, bénéficiant chacun d'une excellente desserte par les transports en commun, deux d'entre eux étant situés à proximité immédiate de la gare Montparnasse.

Les trois actifs correspondent à un magasin d'optique "Ecouter Voir Optique Mutualiste " sis 10 rue Armand Moisant, en pied d'immeuble d'une surface utile de 254 m² et à un immeuble de 2 415 m² accueillant le centre de santé Jack Senet au 12 rue Armand Moisant, dans le 15e arrondissement. Le troisième actif est le centre de santé Broca, installé au 94 de la rue Broca dans le 13 arrondissement.

Ces trois biens sont loués dans le cadre de baux long terme à La Mutuelle Générale, qui, à travers ses Centres Médicaux, Dentaires et Radiologiques et conformément à ses valeurs d'entraide, de solidarité et de fraternité, a pour objectif d'offrir à tous un accès à des soins de qualité, innovants et au meilleur coût.

Jérôme Valade, responsable du pôle immobilier de santé conclut : " A l'image des valeurs de La Mutuelle Générale, cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'investissement de la SCPI LF Avenir Santé, compte tenu d'une part des localisations centrales des immeubles et d'autre part de la satisfaction des critères extrafinanciers de sa politique de sélection qui vise des actifs permettant de lutter contre le manque d'infrastructure de santé ou médicosociales tout en accompagnant la prise en charge qualitative des patients. "

Cette acquisition a été réalisée pour le compte des Sociétés Civiles de Placement Immobilier LF Avenir Santé (80 %) et LF Grand Paris Patrimoine (20 %).