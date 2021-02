La Française Real Estate Managers (REM) acquiert un immeuble de bureaux à Saint-Ouen

(AOF) - La Française Real Estate Managers (REM) a acquis auprès d'un fonds géré par Keys REIM, un immeuble de bureaux dans un programme comprenant également une résidence étudiante et un hôtel. Il est situé au 64, rue des Rosiers à Saint-Ouen à proximité du Boulevard Périphérique et de la toute nouvelle station, « Saint-Ouen » sur la ligne 14. Cet actif, livré en août 2020, développe 4 109 mètres carrés sur 6 niveaux et possède une terrasse de 380 mètres carrés au 5ème étage ainsi que de nombreuses terrasses donnant sur le cœur d'ilot qui abrite le jardin de l'hôtel.

" Ces arguments ont séduit la société Pick Up Services, filiale du groupe La Poste, qui a pris à bail la totalité de l'opération plus de 18 mois avant sa livraison, en vue d'y installer son nouveau siège social ", indique La Française Real Estate Managers (REM).

Cette acquisition a été réalisée pour le compte de la Société Civile de Placement Immobilier LF Grand Paris Patrimoine.