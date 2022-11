La Française Real Estate Managers réinvestit l'immobilier de commerces

(AOF) - La Française Real Estate Managers (REM), première société de gestion de Société Civile de Placement Immobilier, profite de l’ajustement à la baisse des loyers et des prix des commerces en période post-Covid pour réinvestir dans ce segment et ainsi diversifier son patrimoine immobilier avec des actifs résilients, bien localisés et permettant de belles perspectives de revalorisation des loyers dans la durée.

Avec 10 % de son patrimoine immobilier investit en commerces, soit plus de 3 milliards d'euros au 30/06/2022, La Française REM mise sur des actifs situés en centre-ville des grandes agglomérations, les retail parks et les supermarchés. La société de gestion cible des actifs bien loués avec des locataires solides, souvent opérant dans des secteurs défensifs tel que la grande distribution et notamment la branche de la grande distribution alimentaire. Elle porte une attention toute particulière au taux d'effort, favorisant l'occupation long terme de ses actifs.

Sur les dix derniers mois, la société de gestion a finalisé l'acquisition de six commerces en centre-ville et de deux retail parks dans la région de Toulouse et signé une promesse de vente portant sur un commerce de centre-ville ; représentant une surface totale de près 19.000 m2 et un volume de transaction avoisinant les 100 millions d'euros.

" Fort de plus de dix années d'expériences et d'une équipe dédiée à cette typologie d'actif, La Francaise Real Estate Managers a construit un portefeuille " Commerces " résilient, que nous souhaitons renforcer avec ces nouveaux investissements afin d'être davantage présents dans les territoires et répondre aux attentes des enseignes " déclare Loïc Jardin, Directeur Asset Management – pôle Commerces de La Française Real Estate Managers.