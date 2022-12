La Française Real Estate Managers et Hiptown créent ensemble trois offres de bureaux flexibles

(AOF) - Face à l’intérêt grandissant des entreprises pour le bureau flexible (coworking, bureaux flexibles et bureaux opérés), La Française Real Estate Managers (REM) et Hiptown créent trois nouvelles offres exclusives ; chacune de celles-ci a été conçue pour répondre à la diversité des besoins du marché.

L'offre " Hiptown for La Française " vise à bénéficier de bureaux flexibles abordables dans des zones satellitaires. Dès 2023, 4 espaces seront disponibles en contrat flexible à Puteaux, Saint-Denis, Massy et Vélizy pour un total de 2 200 m2.

L'offre "Corpoworking by Hiptown"est destinée à recourir à un prestataire pour opérer une partie de ses locaux (par exemple, un espace dédié à des profils nomades, des prestataires ou partenaires, etc.) tandis que l'offre Résilience by Hiptown vise à rentabiliser des surfaces temporairement inoccupées en conservant son bail.

Les offres" Corpoworking " et " Résilience " sont disponibles exclusivement pour les clients locataires nouveaux ou existants des immeubles gérés par La Française REM dans le cadre du programme partenarial Wellcome by La Française. Hiptown accorde aux clients Corpworking et Résilience des avantages tarifaires au sein de son réseau d'espaces qui comprend 16 000 m2, partout en France.