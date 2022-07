La Française ouvre un nouveau bureau à Singapour

L'Asie-Pacifique est un marché prioritaire pour La Française et sa présence à Singapour facilitera le développement de l'activité immobilière.

La Française gère, pour le compte d'investisseurs asiatiques, 2,3 milliards d'euros d'actifs (au 30 avril 2022), principalement dans l'immobilier, et a établi un certain nombre de partenariats de " sourcing " avec des investisseurs asiatiques de premier ordre.

(AOF) - La Française a annoncé l’ouverture d’un nouveau bureau à Singapour, domicilié au sein de Crédit Industriel et Commercial (CIC) Singapore Branch. Depuis l’ouverture de son premier bureau à Séoul, en Corée du Sud, en 2016, qui a coïncidé avec l’arrivée de Shawna Yang en tant que Directrice des relations investisseurs pour l’Asie, le gestionnaire d'actifs a constaté une augmentation significative de la demande des investisseurs asiatiques, en particulier pour l’immobilier européen.

