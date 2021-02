La Française nomme un Head of ESG & Sustainable Investment Research

(AOF) - Roland Rott a été nommé Head of ESG & Sustainable Investment Research pour le groupe La Française. Il continuera à travailler en étroite collaboration avec Laurent Jacquier-Laforge, Global Head of Sustainable Investing pour le groupe La Française, afin de définir et mettre en œuvre la stratégie ESG du groupe.

Roland Rott dirige les activités de recherche et d'engagement en investissement durable avec une équipe de cinq analystes ESG. En outre, il est responsable des données et des méthodologies ESG, du pilotage des projets ESG et est impliqué dans le développement de produits ESG et leur marketing avec les équipes d'investissement et de distribution de l'ensemble des entités du groupe.

Roland Rott a rejoint le Groupe La Française en 2016 et a été promu Managing Director du centre de recherche ESG en 2018. Sous sa direction, La Française Sustainable Investment Research, située à Londres, est devenue le centre d'expertise du groupe en investissement durable, couvrant toutes les classes d'actifs : actions, obligations et immobilier coté.