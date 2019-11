Les Accords de Paris prévoient, sur le long terme, de contenir l'élévation de la température de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels. La Française, acteur responsable de la finance, a pour objectif de participer aux efforts internationaux qui visent à diriger des capitaux vers le financement de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans ce contexte et pour répondre à l'environnement de taux bas, La Française lance La Française Carbon Impact 2026, un fonds obligataire à échéance avec une stratégie bas carbone. Cette nouvelle solution s'appuie sur deux expertises historiques du groupe : l'investissement responsable et la gestion à échéance.

Face au changement climatique, La Française reste convaincue que les entreprises ayant une stratégie de transformation carbone seront mieux protégées contre les risques croissants de non-conformité réglementaires et climatiques impactant leur secteur et seront plébiscitées par les investisseurs conscients des enjeux climatiques. La stratégie de La Française Carbon Impact 2026 vise à financer les acteurs économiques ayant une réelle ambition quant à leur transition énergétique, avec un objectif de réduction de leurs émissions carbone afin de lutter contre le réchauffement climatique.

La Française Carbon Impact 2026 a pour objectif de générer, sur la période de placement recommandée de 7 ans, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2026 émises par l'Etat français. Le fonds investira dans un portefeuille cible de 120 à 200 titres (non contractuel), dont les émetteurs seront filtrés préalablement selon des critères ESG (Environnement-Social-Gouvernance, méthodologie développée par Inflection Point by La Française) puis soumis à une deuxième étape d'intégration thématique qui allie une analyse carbone à l'analyse financière. La Française Carbon Impact 2026 s'engage à avoir une moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre du portefeuille par euro investi au moins 50% inférieure à celle d'un univers d'investissement comparable.1

La stratégie de gestion du fonds est discrétionnaire. La Française Carbon Impact 2026 peut investir jusqu'à 100% de son actif net dans des obligations émises par des entreprises du secteur privé et ou semi public (dont des Green Bonds) de maturité inférieure ou égale au 31 décembre 2026, notées Investment Grade2 (jusqu'à 100%) ou High Yield3, dites spéculatives, (jusqu'à 70%). L'allocation géographique peut aller jusqu'à 100% dans des émetteurs de l'OCDE et jusqu'à 10% dans des émetteurs de pays hors OCDE.4

La Française Carbon Impact Global 2026 n'est pas un fonds garanti et présente un risque de perte en capital.

Jean-Luc Hivert, Global Head of Investments de La Française AM, conclut : « Nous avons associé deux expertises historiques du groupe, à savoir la gestion de fonds à échéance et l'investissement durable, avec le savoir-faire en matière d'analyse ESG développé par notre centre de recherche extra-financière, Inflection Point by La Française, pour créer La Française Carbon Impact 2026. Pour les investisseurs souhaitant allier potentiel de performance et approche durable, La Française Carbon Impact 2026 est une solution d'investissement pertinente. Elle privilégiera les entreprises qui ont d'ores et déjà entamé leur transition énergétique afin de réduire leur impact carbone à long-terme. En qualité d'acteur engagé dans la transition climatique, nous contribuons avec les investisseurs à l'effort collectif qui vise à limiter la hausse du réchauffement climatique. »

La Française Carbon Impact 2026 Classe d'actifs Obligation et autres titres de créances internationaux Société de gestion La Française AM Part/ Code ISIN R FR0013431186 Objectif de gestion Le fonds a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 7 ans à compter de la date de création du fonds jusqu'au 31 décembre 2026, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2026 émises par l'Etat français et libellées en EUR. Horizon de placement 7 ans Fourchette de sensibilité aux taux d'intérêts à l'intérieur de laquelle le fonds est géré Entre 0 et 8 Frais (part R) Commission de souscription (non acquise à l'OPCVM) : 3% max

Commission de rachat : néant

Frais de gestion : 1.17% TTC maximum

Se référer au prospectus pour connaitre l'ensemble des frais Profil de risque : 3 (7 étant le risque le plus élevé et 1 étant le risque le plus faible mais ne signifiant pas "sans risque") Risques associés Risque de perte en capital, risque discrétionnaire, risque de change, risque lié aux impacts de techniques telles que des produits dérivés, risque actions lié à la détention d'obligations convertibles5, risque de taux, risque de crédit, risque de défaut lié aux émetteurs des titres de créances, risque lié aux investissements en titres high yield, risque lié aux investissements sur les pays hors OCDE, risque de contrepartie, risque de conflits d'intérêts potentiels, risque de liquidité, risque lié à la détention d'obligations convertibles, titres intégrant les dérivés

1 Composite 30% Bloomberg Barclays Global aggregate Corporate Index 70%ICE BofAML BB-B Global High Yield Index.

2 notation supérieure ou égale à BBB- chez Standard & Poor's ou Baa3 chez Moody's ou équivalent selon l'analyse de la société de gestion.

3 notation supérieure ou égale à B- selon Standard & Poor's ou B3 selon Moody's ou équivalent selon l'analyse de la société de gestion.

4 Pour plus d'information sur la stratégie d'investissement, consultez le prospectus du fonds. Devises de libellé des titres dans lesquelles le fonds est investi : EUR, USD, BGP, NOK, SEK, CHF Risque de change limité à 10% maximum de l'actif net ; Le fonds peut investir jusqu'à 10% de son actif dans des parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger et/ou dans des parts ou actions d'OPC et/ou de fonds d'investissement répondant aux 4 critères de l'article R214-13 du Code Monétaire et Financier.

5 Une obligation convertible est une obligation qui permet à son détenteur, au cours d'une période délimitée appelée période de conversion, d'échanger son obligation contre une ou plusieurs actions émise(s) par la société.

A propos de La Française

Depuis plus de 40 ans, le Groupe La Française développe des expertises spécifiques d'Asset Management pour compte de tiers.

Ancrée sur quatre pôles d'activité - Valeurs Mobilières, Immobilier, Solutions d'Investissements et Financement Direct de l'Économie - La Française déploie son modèle multi-spécialiste auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale, tant en France qu'à l'international.

Forte de ses 610 collaborateurs, La Française gère 68 milliards d'euros (au 30/06/2019) d'actifs à travers ses implantations à Paris, Francfort, Genève, Hambourg, Stamford (CT, USA), Hong Kong, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Séoul et Singapour.

En tant qu'acteur responsable et par une approche de long terme, le Groupe intègre les défis de demain pour forger ses convictions d'aujourd'hui.

La Française bénéficie de la solidité de son actionnaire le Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE).

Pour plus d'information : www.la-francaise.com

Contacts La Française

Pascale Cheynet : +33 1 43 12 64 25 - pcheynet@la-francaise.com

Caroline Babouillard : +33 1 44 56 10 27 - cbabouillard@la-francaise.com

Debbie Marty : +33 1 44 56 42 24 - debmarty@la-francaise.com

Shan pour La Française :

Bruno Lorthiois : + 33 6 78 97 07 24 | bruno.lorthiois@shan.fr

Avertissement :

DOCUMENT PROMOTIONNEL. CE COMMUNIQUE DE PRESSE EST A DESTINATION DES INVESTISSEURS NON PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d'investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques. Publié par La Française AM FINANCE Services, dont le siège social est sis 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France et agréée par l'ACPR sous le n° 18673 en qualité d'entreprise d'investissement. Coordonnées internet des autorités de tutelle : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) www.acpr.banque-france.fr, Autorité des Marchés Financiers (AMF) www.amf-france.org

La valeur des investissements et des revenus peut fluctuer (cela peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total des capitaux investis. Les éléments d'information, opinions et données chiffrées sont considérés comme fondés ou exacts au jour de leur établissement en fonction du contexte économique, financier et boursier du moment et reflètent le sentiment à ce jour de La Française AM sur les marchés et leur évolution. Ils n'ont pas de valeur contractuelle, sont sujets à modification et peuvent différer d'autres sociétés de gestion. La Française Asset Management est une société de gestion agréée par l'AMF sous le n° GP97076 le 1er juillet 1997. Inflection Point by La Française Ltd, a company incorporated under English law and registered under number 08773186.

La SICAV a été agréée le 14/08/2018. Elle a été créée par fusion-absorption du Fonds Commun de Placement La Française Moderate Multibonds, créé le 18 janvier 2001 (devenu La Française Global Floating Rates le 13/08/2019). Le compartiment La Française Carbon Impact 2026, a été agréé le 22/10/2019.

Pour des informations plus détaillées concernant le fonds d'investissement, veuillez-vous référer au prospectus et au document d'information clé pour l'investisseur (KIID), qui doivent être lus avant tout investissement. Le dernier prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur et les rapports annuels et semestriels sont disponibles sur demande à La Française AM, 128 boulevard Raspail, 75006 Paris - France : contactvaleurmobilieres@lafrançaise-group.com ou au www.la-francaise.com.

Charte de l'investissement responsable :

ttps://www.lafrancaise.com/fileadmin/docs/CharteInvestissementResponsableLaFrancaiseFR.pdf

Code de transparence :

https://www.lafrancaise.com/fileadmin/docs/Actualites_reglementaires/Code_de_transparence_Expertise_Taux.pdf