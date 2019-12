LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : financement de 4,2 millions d'euros pour se développer en Belgique

Conformément à son plan de développement, La Française de l'Énergie va poursuivre le déploiement de ses sites de production d'électricité verte avec l'installation de nouvelles cogénérations en Belgique et dans les Hauts-de-France.

Le gouvernement wallon soutient activement le développement des activités de La Française de l'Énergie qui contribuent à réduire la dépendance énergétique de la région ainsi que son impact carbone. A l'image de ce qu'il a déjà réalisé en France, le groupe a réussi à créer une nouvelle filière d'énergie verte et est en train de s'imposer en tant qu'acteur majeur de la transition écologique en Belgique.

Depuis sa mise en production fin avril 2019, le site belge a produit plus de 14 GWh et généré un chiffre d'affaires de 502 000 euros. Ce site d'Anderlues, qui dispose actuellement d'une capacité installée de 3MW, devrait prochainement voir l'installation de nouvelles cogénérations afin de doubler à terme cette capacité.

Suite à la mise en place des derniers financements (BPIfrance Financement et Triodos), le groupe améliore sa capacité d'investissement tout en conservant un très bon ratio d'endettement brut inferieur à 35% des capitaux propres consolidés.

