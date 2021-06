LA FRANCAISE DE L'ENERGIE finalise le financement de son projet de cogénération à Avion

(AOF) - La Française de l'Énergie et Lendosphere ont annoncé le succès et la clôture de la campagne de financement participatif dédiée au financement de la construction de deux unités de cogénération situées à Avion, dans le Pas-de-Calais. L'objectif fixé à 3,3 millions d'euros a été atteint grâce à 489 investisseurs et à la participation de la Nef, coopérative bancaire éthique qui offre des solutions de crédit orientées exclusivement vers des projets ayant une utilité sociale, écologique et/ou culturelle, à hauteur d'un million d'euros.

Cette campagne vient couvrir une partie des fonds propres déployés par La Française de l'Energie.

En récupérant et valorisant le gaz de mine, qui s'échapperait inéluctablement dans l'atmosphère sans ces installations, plus de 150 000 tonnes d'équivalent CO2 par an seront évitées grâce aux nouvelles unités de cogénération d'Avion. Leur mise en service est prévue dans les prochains mois. Les prêteurs seront informés de la finalisation du chantier et des résultats annuels de l'installation.

AOF - EN SAVOIR PLUS